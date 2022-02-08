Бустерна доза продовжує дію COVID-сертифікату на 270 днів. Її вводять не раніше ніж за шість місяців після другої дози щеплення.

Про це в ефірі програми "Сьогодні.Головне" розповіла регіональна тренерка з питань вакцинації COVID-19, експертка управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА за напрямом "Сімейна медицина" Ольга Присяжнюк.

За словами фахівчині, бустерна доза і додаткова доза —­ це різні речі. Додаткова доза вводилась як третя вакцина для всього населення і ніяк не впливає на термін дії самого COVID-сертифікату.

"Бустерну дозу потрібно робити тим, хто входив у перший та другий етапи вакцинування: медпрацівники, військовослужбовці, вчителі, люди з супутніми захворюваннями, як діабет та астма. У такому випадку перебіг захворювання на коронавірус буде легким та без ускладнень. Фактично, п'ять-сім днів і люди здорові", — сказала Ольга Присяжнюк.

Ольга Присяжнюк розповіла, що рекомендовано вакцинуватися РНК-вакциною, тобто Moderna або Pfizer. Але якщо пацієнт робив щеплення іншою вакциною, за бажанням може отримати бустерну дозу тією ж вакциною.

"Практично всі вакцини потребують певної ревакцинації для закріплення імунітету. Наприклад, від грипу ми можемо робити щеплення щорічно. Так само і з коронавірусом. До речі, вакцинацію від ковіду можна одночасно робити з вакцинацією проти звичайного грипу. Надалі буде продовжуватися розробка вакцини, досліджуватися, чи буде вона ефективною під час мутації грипу", — каже Ольга Присяжнюк.

Зі слів фахівчині, після бустерної дози не спостерігається особливих побічних ефектів, можливе підвищення температури тіла до 37-ми градусів та слабкість.

Де на Миколаївщині можна вакцинуватися від COVID-19

У Миколаєві розгорнуті сім центрів масової вакцинації, у яких можна щепитися проти COVID-19. Центри приймають усіх охочих з 09:00 до 16:00, у будні та вихідні дні. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Адреси центрів вакцинації від COVID-19 в місті Миколаєві:

№1. вул. Шосейна, 128, Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №3, тел. 0800-20-10-33;

№2. вул. Космонавтів, 126, ЦПМСД №2, тел. 068-491-13-96;

№3. вул. Київська, 3, ЦПМСД №6, тел. 063-244-49-59;

№4. просп. Богоявленський, 340/2, тел. 067-807-37-91;

№5. Херсонське шосе, 1, Торговельний центр, тел. 0800-20-21-01;

№6. просп. Центральний, 98, Торговельно-розважальний центр, тел. 0800-20-10-55;

№7. вул. Новозаводська, 5, залізничний вокзал "Миколаїв - Пасажирський", тел. 0512-49-51-07;

Отримати щеплення від коронавірусної хвороби також можна в пунктах вакцинації за адресами:

№1. ЦПМСД №1, амбулаторія №1, вул. Знаменська, 35, тел. 0512-44-23-33;

№2. ЦПМСД №1, амбулаторія №4, вул. Театральна, 37/А, тел. 0512-44-23-33;

№3. ЦПМСД №1, амбулаторія №3, пров. Кобера, 15/А, тел. 0512-44-23-33;

№4. ЦПМСД №1, амбулаторія №5, просп. Богоявленський, 6, тел. 0512-44-23-33;

№5. ЦПМСД №2, амбулаторія №4, вул. 11-та Поздовжня, 45, тел. 068-491-13-96;

№6. ЦПМСД №2, амбулаторія №5, вул. Космонавтів, 126, тел. 068-491-13-96;

№7. ЦПМСД №2, амбулаторія №7, вул. Космонавтів, 144, тел. 068-491-13-96;

№8. ЦПМСД №3, амбулаторія №3, вул. Шосейна, 128, тел. 0512-47-60-20;

№9. ЦПМСД №4, амбулаторія №1, вул. Адміральська, 6, тел. 0512-37-37-79;

№10. ЦПМСД №5, амбулаторія №2, вул. Чкалова, 78, тел. 0800-20-10-55;

№11. ЦПМСД №6, амбулаторія, №7, вул. Київська, 3, тел. 0800-20-61-03;

№12. ЦПМСД №6, амбулаторія №4, вул. Нікольська, 4/Б, тел. 0800-20-61-03;

№13. ЦПМСД №7, амбулаторія №2, вул. Металургів, 8/5, тел. 067-807-37-91;

№14. ЦПМСД №7, амбулаторія №3, просп. Корабелів, 12, тел. 067-807-37-91;

Вакцинація вагітних у Миколаєві відбувається на базі жіночої консультації №1 пологового будинку №1 за адресою: вулиця Мала Морська, 7, тел. 0512-37-42-61;

Дітей від 12 до 18 років у м. Миколаєві вакцинують на базі трьох структурних підрозділів міської дитячої лікарні №2 за адресами:

"Клініка, дружня до молоді": вул. Чкалова, 93, тел. 0512-24-80-21;

Поліклінічне відділення №5: вул. Курортна, 3/1, тел. 0512-40-36-79;

Поліклінічне відділення №3: вул. Космонавтів, 144, тел. 0512-56-97-99;

У Миколаївській області працює 112 пунктів щеплення. З адресами пунктів можна ознайомитися тут.

Що відомо

6 січня 2022 року Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Бажаний період введення бустерної дози становить від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення проти COVID-19.

Станом на восьме лютого на Миколаївщині за добу проти COVID-19 вакцинувалися 1 763 людини. Усього вакциновані 837 427 людей. Післявакцинальні реакції складають 1,17 відсотка.

Станом на восьме лютого бустерною дозою вакцини щепилися 16 698 жителів області, з них за минулу добу — 604.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.