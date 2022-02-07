Тисяча за вакцинацію. Як витратити гроші миколаївським підліткам

Отримати тисячу гривень у рамках програми "єПідтримка" з сьомого лютого зможуть підлітки від 14-ти років, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19. Гроші передбачені на освіту, гуртки, літній табір тощо.

На що можна витратити

Державну допомогу за програмою "єПідтримка" можна витратити на ті ж напрямки, які були до цього — кіно, театри, спортивні зали, залізничні та авіаквитки, виставкові центри, музеї, концерти та книги. Для підлітків додали позашкільні гуртки, літні та спортивні дитячі табори, канцелярію.

Алгоритм дій

За словами адміністраторки первинної консультації "Дія. Бізнес" Катерини Жданової, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію, потрібно на телефон завантажити додаток "Дія" або ж оновити його до останньої версії. Після цього необхідно запросити отримання сертифікату про повний курс вакцинації — дати згоду на обробку своїх медичних даних.

Коли завантажиться зелений сертифікат, який підтверджує отримання двох доз вакцини, можна у меню послуг замовляти "єПідтримку".

Попередньо необхідно оформити через банк або онлайн, або офлайн спеціальну картку "єПідтримка", на яку буде нарахована допомога з бюджету.

Після оформлення запиту в додатку "Дія" та отримання картки "єПідтримка" гроші повинні надійти на рахунок протягом десяти днів.

Скільки дітей вакцинувалися на Миколаївщині

Станом на сьоме лютого в Миколаївській області проти коронавірусу вакцинували понад 30 тисяч дітей віком від 12-ти років.

"Щоденно у нас працюють і пункти щеплення, і центри вакцинації. За добу в середньому проходять 2600 дітей, можуть коливатися ці цифри. Протягом останніх декількох днів, у зв’язку із більш напруженою ситуацією, яка склалась у нашому регіоні, ми бачимо, що ці цифри почали трошки зменшуватись", — розповіла експертка управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації за напрямом сімейна медицина Ольга Присяжнюк.

Реакція підлітків

"Те, що у виплатах тисячі гривень за вакцинацію підлітків прирівняли до дорослих українців, – приємний бонус", — говорить 15-річна Марія Йосипенко.

Дівчина вакцинувалась у грудні 2021 року. Планує витратити гроші на квитки на потяг, купівлю книг та походи в кіно.

"По-перше, це для мого здоров’я. По-друге, у мене в сім’ї всі вакцинувалися. По-третє, я планую подорожувати Україною та за кордоном — для цього потрібно мати сертифікат вакцинації", — розповіла Марія.

На початку зими вакцинувалась 16-річна Поліна Підгородинська. З її слів, справедливо, що тисячу гривень отримають і підлітки.

"Я вважаю, що це класна ініціатива. Коли мої батьки отримали тисячу, я відчула деяку несправедливість. Буду відверта, я витратила мамині гроші на книги, тепер я можу витратити й свої. Навряд чи я буду встигати ходити на спорт з моїми підготовками до ЗНО, але книги перед сном – це святе", — сказала Поліна.

Що відомо

Станом на сьоме лютого на Миколаївщині вакциновані 835 664 людини. Післявакцинальні реакції складають 1,16 відсотка.

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