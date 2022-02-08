Нижня палата парламенту Японії 8 лютого ухвалила резолюцію, в якій висловила солідарність з Україною, а також заявила про підтримку її суверенітету й територіальної цілісності.

Про це повідомляє Kyodo News.

Як зазначає видання, у документі зазначається, що Токіо "завжди і серйозно стурбований долею українського народу, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону". Резолюція Палати представників японського парламенту також закликала зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України дипломатичним шляхом, заявивши, що "будь-яка зміна статус-кво силою є неприйнятною".

Як зазначає видання, резолюція була ухвалена на тлі зосередження Росією своїх військ на українсько-російському кордоні, однак у ній прямо не вказується, що стало причиною ескалації напруги.

"Ситуація залишається напруженою, дестабілізованою подіями за межами України", — натомість наголошують автори документу.

При цьому нижня палата японського парламенту закликає уряд використати всі дипломатичні ресурси, щоб зробити все можливе для зниження напруженості в Україні та якнайшвидшого встановлення миру.

Також Японія висловлює в ухваленій резолюції підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

У січні під час віртуального саміту з президентом США Джозефом Байденом прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв вжити "рішучі заходи у відповідь на будь-який напад" на Україну з боку Росії.

Що відомо

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська розвідка не спостерігає формування ударних груп російської армії у Білорусі, прикордонних районах РФ та на території окупованого Криму.

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