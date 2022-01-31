Уряд Японії 24 січня закликав своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки через загрозу вторгнення Росії. Японський уряд визначив Україну як країну з третім рівнем небезпеки — раніше туди входили лише окупований Росією Крим та окупована частина Донбасу. Водночас посольство країни в Києві продовжує роботу в штатному режимі. Про реакцію Японії на загрозу з боку РФ, переваги "НАТО+", можливість реалізації зони вільної торгівлі в інтерв'ю Суспільному розповів посол Японії в Україні Мацудо Кунінорі.

Як Японія реагує на нарощування російських військ на кордоні України?

Звісно, ми дуже стурбовані. Стежимо за ситуацією на кордоні між Україною та Росією. Ми також знаємо, що дипломатичний процес триває і, зокрема, буде відновлено "нормандський формат". Це дуже важливо, і я хотів би підкреслити принципи політики Японії. Нещодавно прем'єр-міністр Японії мав онлайн зустріч з президентом США Джозефом Байденом. І два лідери налаштовані тісно співпрацювати разом, щоб стримувати російську агресію проти України. Також прем'єр-міністр планує тісну співпрацю зі США, нашими союзниками і партнерами, щоб вжити рішучих дій, якщо це буде необхідно, у відповідь на будь-які атаки.

Уряд Японії закликав своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки через загрозу вторгнення Росії. Чи планує Японія евакуювати працівників дипломатів?

Це не настанова громадянам Японії, які перебувають або збираються приїхати до України, а лише пересторога проти непередбачуваних ситуацій. Але я хочу наголосити, що наше посольство залишиться в Києві, ми працюємо в звичному режимі.

Чи допоможе Японія Україні у разі вторгнення Росії в Україну? Прем’єр-міністр Кісіда Фуміо обговорював з президентом Байденом план взаємодії у випадку, якщо Росія нападе на Україну. Я не можу казати подробиці, але хочу запевнити, що реакція буде дуже потужна.

США запропонували оголосити Україну країною "НАТО плюс". Японія є членом НАТО+. Які переваги ви маєте?

Це допомагає нам у боротьбі зі зміною національної безпеки в Східній Азії. Наприклад, як і в Європі, східноазійські політичні сили, які хотіли б об’єднатися, щоб змінити статус. Японія разом із однодумцями намагається підтримувати порядок, і цей зв’язок дає наш статус як НАТО+, щоб привернути більше уваги з боку Європейського Альянсу щодо ситуації у Східній Азії. Тому я думаю, що НАТО+ може стати хорошою платформою для будь-якої країни, щоб винести питання консенсусу перед Північноатлантичним альянсом.

Минулого року посол України в Японії Сергій Корсунський заявив, що немає перешкод для укладання угоди про вільну торгівлю між Україною та Японією. Чи відбулися переговори?

Український посол, мій хороший друг, пан Корсунський, один із найактивніших послів у Токіо. Його дуже люблять і поважають усі в Токіо та в дипломатичних колах. І я знаю, що він продовжує просувати свою ідею про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Тепер дозвольте мені коротко пояснити нашу позицію в торгівлі між Японією та Україною. У 2020 році обсяг товарообігу між Україною та Японією становив щонайменше 1,3 мільярда євро. Зараз, якщо говорити відверто, це дуже мала цифра з огляду на економічний потенціал України та Японії. Тому я можу зрозуміти, що посол Корсунський розчарований. Один із варіантів оновлення: Україна та Японія можуть працювати разом, наприклад, я знаю, що український уряд активно бере участь у реформах, зокрема судових, адміністративних, і це дуже допоможе. Прозорість, створена судовою реформою та адміністративними реформами, робить торгівлю набагато легшою та доступнішою для багатьох потенційних інвесторів з Японії.

Є одна специфіка Японії та України – податкова угода. Ми досі використовуємо всі податкові угоди, які були підписані за часів Радянського Союзу. Це дуже давня угода. Тому ми намагаємося переглянути цей документ, щоб японські компанії вели бізнес в Україні, а японські компанії, які ведуть бізнес в Японії, не страждали від подвійного оподаткування. Це приклад, але зараз ми можемо розглянути багато інших речей, а потім перейдемо до ЗВТ.

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Минулого місяця у вас була зустріч із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим. Зокрема, ви говорили про співпрацю у сфері кібербезпеки.

Кібербезпека вже є викликом для будь-якої країни чи суспільства. У випадку японсько-українського співробітництва ми маємо структуру між двома урядами щодо обговорення, збереження та співпраці у цій сфері – кібербезпеці. Ми організовували зустрічі в 2016 та 2020 роках, тому, коли я зустрівся із секретарем національної безпеки Даніловим, я запропонував ідею, як ми будемо проводити ще один раунд зустрічей цього року, щоб на основі попередніх обговорень у 2016 році, а також у 2020 році ми могли перейти до наступного етапу співпраці. На попередніх зустрічах ми обмінялися знаннями про те, що ми робимо в Японії та що роблять українці в Україні у сфері кібербезпеки.

Тепер я думаю, що настав час для двох країн перейти до конкретних кроків у плані співпраці у сфері кібербезпеки.

Який образ України в Японії? Як багато японці знають про Україну? Можливо, щось змінилося за останні роки.

Якщо поставити це питання звичайним японцям на вулицях Токіо, то багато хто з них може сказати: Ой, Україна – "країна козаків". Або ж якщо ті японці, яких ви запитаєте, більше вивчають історію, вони можуть відповісти: "О, я читав книжку про Тараса Бульбу та його пригоди". Тому Україна дуже цікава країна для тих японців, які люблять і вивчають історію. Ця частина світу, де розташована Україна, нинішня Україна, має велику історію, яка сягає грецьких, римських епох, і відтоді відбулося багато карколомних подій.

Якщо не розглядати історію або вивчення історії в Японії, мені дуже прикро, що досить мало людей в нашій країні мають певні уявлення про Україну. Саме тому ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб обмінюватися студентами, обмінюватися туристами та здійснювати більше торгівлі та інвестицій.

Торік була чудова нагода для українців більше зрозуміти і пізнати Азію. Тобто відбулася Олімпіада в Токіо та Паралімпіада. Зараз багато людей в Японії, які бачили телевізійні програми чи новини, усвідомлюють, яка Україна і як українці чудово виступають на Олімпіаді та Паралімпіаді. Тож це, дійсно, сприяє створенню нового образу України.

Якщо ви поставите те саме запитання керівникам бізнесу, у них є відповідь: Україна – країна з великим потенціалом для інвестицій. Я можу вам сказати, чому. Україна була і залишається країною сільського господарства. Україна експортує сільськогосподарську продукцію, частина з якої потрапляє в Японію. Це нові можливості, створені земельною реформою минулого року, я бачу, що сільське господарство та суміжні галузі, такі як харчова промисловість, є дуже перспективною сферою. Японські компанії розглядають ці можливості.

Ще одна сфера – IT. Японські бізнес-лідери знають про державні ІТ-технології України, і Україна готує багато кваліфікованих інженерів та кваліфікованих працівників у ІТ-сферах. Ось чому за останні три місяці з моменту мого прибуття до посольства в Києві, до нас звернулися багато японських компаній, які шукали українських контактів в IT-сфері, шукали українські стартап-компанії в IT-сфері, щоб японські компанії могли працювати з українськими компаніями в галузі ІТ. Тож сільське господарство, харчова промисловість та ІТ безперечно є найбільш перспективними сферами.

Є ще, наприклад, видобуток. Ми також знаємо, що в Україні є багато природних ресурсів, зокрема землі і поклади рідкісних металів. А в нас є автопром. Літій, рідкісні метали просто незамінні для виготовлення надійних акумуляторів, які дуже потрібні в автомобільній промисловості. Тож ми працюємо разом у посольстві та японській бізнес-асоціації в Україні з українськими контрагентами, щоб представити правильне сприйняття та правильний образ України іншим країнам, культуру та традиції, а також є великі можливості в торгівлі, в інвестиціях. Я думаю, що ми можемо значно зблизити дві країни.

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