Окупанти 5 разів порушили режим тиші — штаб ООС

7 лютого російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. Один військовий отримав поранення.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
"Позиції захисників Південного, Водяного, Невельського та Пісків російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї" — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі.
Що відомо
- 5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.
- 2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.
- 1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.
- 30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.