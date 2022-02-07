Білорусь готується розмістити свій військовий контингент у Сирії

Білорусь готується розмістити в Сирії контингент чисельністю до 200 військовослужбовців на російській авіабазі у Хмеймім. За офіційною інформацією, білоруський контингент братиме участь у гуманітарних місіях поза зоною бойових дій.

Проєкт відповідного договору між РФ та Республікою Білорусь розміщено на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Згідно з документом, уряд РФ доручив міністерству оборони провести перемовини з білоруською стороною та підписати узгоджений проєкт договору.

Згідно з проєктом договору, під час перебування білоруських військових у Сирії, вони підпорядковуватимуться наказам Центру збройних сил РФ, але залишатимуться під командуванням уповноважених білоруських інституцій. Натомість Росія забезпечуватиме повне матеріально-технічне забезпечення білоруський військовим у Сирії, а також надаватиме їм транспорт.

Що відомо

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