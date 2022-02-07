За добу на Дніпропетровщині підтвердили майже тисячу нових випадків коронавірусу

За добу, 6 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 988 випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 1 людина. Ще 242 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 268 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 237 737 мешканців області. Померли 9200 людей.

Що відомо

До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

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