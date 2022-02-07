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За добу на Дніпропетровщині підтвердили майже тисячу нових випадків коронавірусу
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили майже тисячу нових випадків коронавірусу

Ірина Руденко
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили майже тисячу нових випадків коронавірусу Суспільне Харків

За добу, 6 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 988 випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 1 людина. Ще 242 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 268 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 237 737 мешканців області. Померли 9200 людей.

Що відомо

  • До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.
  • Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

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