За добу на Дніпропетровщині підтвердили майже тисячу нових випадків коронавірусу

За добу, 6 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 988 випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.
В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 1 людина. Ще 242 жителі області одужали.
Загалом на Дніпропетровщині – 268 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 237 737 мешканців області. Померли 9200 людей.
Що відомо
- До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
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