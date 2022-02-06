В Одесі нагородили чоловіка, який отримав мільйонне щеплення проти COVID-19

В Одесі 6 лютого у центрі масової вакцинації на Середньофонтанській, 4 нагородили чоловіка, який отримав мільйонне щеплення проти COVID-19. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.

Людиною, яка отримала мільйонне щеплення, став Володимир Пантелєєв. Чоловіку подарували светр з морською символікою, маски, антисептик, солодощі, алкоголь, чашку й грамоту. За словами Володимира, він вакцинувався, щоб мати змогу вільно пересуватися. Каже, що точно планує робити другу вакцину, а щодо бустерної ще не вирішив.

Суспільне Одеса Володимир Пантелєєв

Суспільне Одеса

Директорка центру первинної медико-санітарної допомоги №14 Ірина Кедик повідомила, що 70% людей, які приходять до центрів вакцинації, щеплюються бустерною дозою

Заступниця Одеського міського голови Світлана Бедрега повідомила, що наразі найчастіше хворіють невакциновані діти. У дорослих хвороба зараз протікає набагато легше, ніж могла б. За словами чиновниці, наразі в області вакциновано приблизно 48% від всього населення.

"У дитячій обласній лікарні заповнені понад сто ліжок. 40% – це діти до року, у яких підвищена температура, ще 48% – до 12 років", – зазначила Бедрега.

Директор департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян також зазначив, що під час нової хвилі на коронавірус почали частіше хворіти діти:

"Ця хвиля протікає інакше. Більшість хворих лікується амбулаторно і йде велике навантаження на наших сімейних лікарів. Зараз хворіє велика кількість дітей".

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