На Черкащині протягом тижня з 1 по 5 лютого медики щодня фіксують близько тисячі інфікувань коронавірусом за добу, а це втричі більше, ніж у січні 2022-го. Як працюють фахівці медичної сфери з потрійним навантаженням та скільки хворих можуть виявити лабораторії Черкащини, дізналося Суспільне.

До ковідного відділення Першої міської лікарні пацієнтів поступає втричі більше, ніж виписок, розповів Суспільному лікар Віталій Думанецький. Протягом останнього тижня (26 січня по 2 лютого - ред.) хворих на коронавірус більшає і станом на 2 лютого в закладі зайняті 50% ліжок.

На фоні збільшення кількості хворих на COVID-19 Черкащині зросла кількість госпіталізацій дітей, розповіла під час пресбрифінгу заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова.

"Станом на 5 лютого, на стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 610 черкащан, із яких 55 діти", — розповіла Лариса Кошова.

Сімейні лікарі в черкаських поліклініках та ФАПах приймають утричі більше пацієнтів, ніж у січні. Під кабінетами вишиковуються черги, а запис на прийом на тиждень наперед. У поліклініці №1 у Черкасах нині навантаження на лікарів збільшилось утричі у порівнянні із січнем 2022-го, розповів Суспільному директор закладу Володимир Коротун. Навантаження на лікарів зросло через нову хвилю коронавірусу, пояснив медик.

Диспетчери черкаської "швидкої" працюють у посиленому режимі. Кількість хворих із 20 січня по 2 лютого зросла майже втричі, розповіла Суспільному фельдшерка Валентина Тищенко. Викликів побільшало у зв'язку з новою хвилею коронавірусу: щодоби їх отримують близько двох тисяч.

У черкаській поліклініці щодня роблять до двохсот тестів на коронавірус. Близько двох сотень зразків ПЛР-тестів щодня відбирає лабораторія П’ятої міської поліклініки у Черкасах. Нині нова хвиля коронавірусу, тож хворих побільшало, розповіла Суспільному завідувачка медзакладу Жанна Бассараб. Експрес чи ПЛР-тести у медзакладі роблять безоплатно, із 10:00 до 12:00, пояснила медикиня. Черги стоять і на вулиці.

Як розповіла Суспільному керівниця Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Кравченко, працівники за день можуть дослідити дві тисячі двісті зразків тестів. За добу 3 лютого фахівці вірусологічної лабораторії методом ПЛР дослідили 2 377 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію та з діагнозом "пневмонія".

Станом на 4 лютого на Черкащині зробили понад один мільйон щеплень проти COVID-19. Про це Суспільному розповіла заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, що курує медицину, Лариса Кошова. За словами медикині, нині вакцинація є єдиним способом запобігти важкому перебігу COVID-19. Також, за словами медикині, варто вакцинувати дітей старше 12 років, щоб вберегти їх від важкого перебігу хвороби.

Через відсутність вакцинації у Черкаській області з 1 лютого, згідно з наказом МОЗ, від роботи відсторонили 64 медпрацівники. У Черкаській обласній лікарні від роботи відсторонили дев'ятьох медиків. Втім медзаклад працює без збоїв та витримує навантаження, розповів Суспільному заступник директора Володимир Удуденко.

За словами заступника директора, повернутися до праці та отримувати зарплату вони зможуть, як тільки вакцинуються. За словами заступника керівника, обов’язки відсторонених медпрацівників взяли на себе інші фахівці. Та за розширену зону, їм буде доплата.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Про це під час доповіді у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

При цьому завдяки вакцинації очікують на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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