У ковідних відділеннях Черкас збільшується кількість пацієнтів

До ковідного відділення Першої міської лікарні пацієнтів поступає втричі більше, ніж виписок, розповів Суспільному лікар Віталій Думанецький.
Протягом останнього тижня (26 січня по 2 лютого - ред.) хворих на коронавірус більшає і станом на 2 лютого в закладі зайняті 50% ліжок.
Потрапив до лікарні з тиском, а потім підтвердили COVID-19, розповів черкасець Андрій Єрмаков. Нині йде на поправку, але кисневого концентратора поки що потребує:
"Я тут уже другий день. У мене були дуже сильні головні болі. Тиск, мене лічили в терапевтичному, потом піднялася температура. Зробили повторні тести і перевили в ковід відділення".
94-річну Ганну Василівну сюди госпіталізували із задишкою. Нині її стан поліпшився. Хворобу підхопила від доньки:
"Дочка десь заразилася і передала мені. Боліло все, не можу сказати конкретно що, усе боліло. І руки, і ноги, і у грудях хрипіло, як гармошка. Зараз хрипів немає, головні болі спали".
Коронавірус знесилює, втім, за словами пенсіонерки Ганни Олейчик, пацієнти пожвавлюються, коли почують запах обіду. В меню гречаний суп та сирна запіканка.
"Смачно годують, смачні обіди.Та все дають, багато всього. Я люблю борщ, каші різні, супи, все".
Медсестра Анжела Бережна в ковідному шпиталі третій місяць. До цього працювала в реанімації. І там, і тут доводиться не легко, але борються за кожне життя:
"Я все-таки, як у реанімації, тільки що в костюмах і людей більше. Усе треба робити погодинно, вчасно, цукор в крові вимірювати — у нас є люди, які хворіють на діабет. Їм вимірюємо, колемо інсуліни".
Зі 120 ліжок 55 зайняті. Останнього тижня частішають поступання хворих, але навантаження заклад витримує, розповів лікар Віталій Думанецький:
"Біля свята Нового року було зменшення напливу хворих. Там поступало три-чотири людини на день. Останній тиждень спостерігається дуже різке збільшення. Можна сказати хвилеподібне: 8, 10, учора було 12 пацієнтів".
За словами лікаря, зараз серед симптомів дуже рідко втрата нюху та смаку, як в попередню хвилю, зараз починається з болю в горлі, температури, головного болю. Потім приєднується кашель.
Кисню нині вистачає та ситуація може погіршитися, якщо тяжких пацієнтів – побільшає:
"Є два великих концентратори, який дають централізований кисень на поверх. І кожному доставляємо концентратор, один або два, залежно від тяжкості. І, якщо додаємо кисневих концентраторів, то це збільшує навантаження на електричну мережу".
За словами лікаря Віталія Думанецького, нової хвилі коронавірусу медики не бояться та допомогти їм може кожен: одягаючи маску, дотримуючись дистанції та уникаючи скупчень.
Що відомо
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Про це під час доповіді у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- При цьому завдяки вакцинації очікують на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі.
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