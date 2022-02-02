У ковідних відділеннях Черкас збільшується кількість пацієнтів

До ковідного відділення Першої міської лікарні пацієнтів поступає втричі більше, ніж виписок, розповів Суспільному лікар Віталій Думанецький.

Протягом останнього тижня (26 січня по 2 лютого - ред.) хворих на коронавірус більшає і станом на 2 лютого в закладі зайняті 50% ліжок.

Потрапив до лікарні з тиском, а потім підтвердили COVID-19, розповів черкасець Андрій Єрмаков. Нині йде на поправку, але кисневого концентратора поки що потребує:

"Я тут уже другий день. У мене були дуже сильні головні болі. Тиск, мене лічили в терапевтичному, потом піднялася температура. Зробили повторні тести і перевили в ковід відділення".

Суспільне: Черкаси

94-річну Ганну Василівну сюди госпіталізували із задишкою. Нині її стан поліпшився. Хворобу підхопила від доньки:

"Дочка десь заразилася і передала мені. Боліло все, не можу сказати конкретно що, усе боліло. І руки, і ноги, і у грудях хрипіло, як гармошка. Зараз хрипів немає, головні болі спали".

Суспільне: Черкаси

Коронавірус знесилює, втім, за словами пенсіонерки Ганни Олейчик, пацієнти пожвавлюються, коли почують запах обіду. В меню гречаний суп та сирна запіканка.

"Смачно годують, смачні обіди.Та все дають, багато всього. Я люблю борщ, каші різні, супи, все".

Суспільне: Черкаси

Медсестра Анжела Бережна в ковідному шпиталі третій місяць. До цього працювала в реанімації. І там, і тут доводиться не легко, але борються за кожне життя:

"Я все-таки, як у реанімації, тільки що в костюмах і людей більше. Усе треба робити погодинно, вчасно, цукор в крові вимірювати — у нас є люди, які хворіють на діабет. Їм вимірюємо, колемо інсуліни".

Суспільне: Черкаси

Зі 120 ліжок 55 зайняті. Останнього тижня частішають поступання хворих, але навантаження заклад витримує, розповів лікар Віталій Думанецький:

"Біля свята Нового року було зменшення напливу хворих. Там поступало три-чотири людини на день. Останній тиждень спостерігається дуже різке збільшення. Можна сказати хвилеподібне: 8, 10, учора було 12 пацієнтів".

За словами лікаря, зараз серед симптомів дуже рідко втрата нюху та смаку, як в попередню хвилю, зараз починається з болю в горлі, температури, головного болю. Потім приєднується кашель.

Кисню нині вистачає та ситуація може погіршитися, якщо тяжких пацієнтів – побільшає:

"Є два великих концентратори, який дають централізований кисень на поверх. І кожному доставляємо концентратор, один або два, залежно від тяжкості. І, якщо додаємо кисневих концентраторів, то це збільшує навантаження на електричну мережу".

Суспільне: Черкаси

За словами лікаря Віталія Думанецького, нової хвилі коронавірусу медики не бояться та допомогти їм може кожен: одягаючи маску, дотримуючись дистанції та уникаючи скупчень.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Про це під час доповіді у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

При цьому завдяки вакцинації очікують на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також