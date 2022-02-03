Понад 8 тисяч хворих на COVID-19: черкаська "швидка" працює у посиленому режимі

Диспетчери черкаської "швидкої" працюють у посиленому режимі. Кількість хворих із 20 січня по 2 лютого зросла майже втричі, розповіла Суспільному фельдшерка Валентина Тищенко.

Викликів побільшало у зв'язку з новою хвилею коронавірусу: щодоби їх отримують близько двох тисяч. За словами пані Валентини, черкащани, які звертаються, не завжди потребують допомоги екстренки. У деяких випадках достатньо було б звернутися до сімейного лікаря.

Суспільне Черкаси

Поки Черкащина залишається у "помаранчевій" зоні. Всього в області хворих на коронавірус понад вісім тисяч. Стаціонарно лікуються шістсот, розповіла заступниця голови облдержадміністрації Лариса Кошова:

"Медична система справляється з наданням допомоги хворим на коронавірус. 2 лютого на базі черкаської дитячої лікарні розгорнули додаткові ліжка".

У посиленому режимі працюють і медичні бригади.

Суспільне Черкаси

"Практично з виклику на виклик. Заїжджаємо, коли треба поповнити медикаменти та кисень", – розповіла фельдшерка Людмила Касьян.

За словами водія Віктора Калініченка, "швидку" пропускають не всі водії:

"Багато їздимо по всьому місту. Нас дуже часто не пропускають водії, навіть із мигалками".

Суспільне Черкаси

У машині бригада запас захисних костюмів. Без них не обійтися, якщо у пацієнта такі симптоми як кашель, температура та задуха, пояснила пані Людмила. На виклик до пацієнтів вона одягає одноразовий костюм, респіратор, окуляри та бахіли.

Допомога бригади "швидкої" потрібна не завжди, інколи достатньо інколи достатньо звернутися до сімейного лікаря чи до кабінету невідкладних станів в поліклініці, розповіла начальниця диспетчерського управління швидкої Ірина Попович:

"Дуже виснажений персонал, і вдень, і вночі кількість викликів не зменшується".

Суспільне Черкаси

За словами директора Черкаського центру екстреної медичної допомоги Ігоря Фесуна, хворіють і самі лікарі:

"У деяких районах області є відділення, які повністю або частина з них злягла".

Медик радить хворими не ходити на роботу, а дітей із першими ознаками застуди не пускати до школи.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Про це під час доповіді у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

При цьому завдяки вакцинації очікують на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі.

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