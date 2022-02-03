У черкаській лікарні від роботи відсторонили дев'ятьох нещеплених медиків

Із 1 лютого у Черкаській обласній лікарні від роботи відсторонили дев'ятьох медиків через відсутність щеплення від ковіду. Втім медзаклад працює без збоїв та витримує навантаження, розповів Суспільному заступник директора Володимир Удуденко.

За словами заступника директора, повернутися до праці та отримувати зарплату вони зможуть, як тільки вакцинуються.

Медсестра терапевтичного відділення Яна Сергєєва – працювала в ковідному відділенні Обласної лікарні навесні 2020-го. Знає про цю хворобу не з чуток, то ж вакцинувалася:

"Бачила, як тяжко люди переносять хворобу. Тому вирішила вакцинуватися. Тому що, якщо ти вакцинуєшся, ти можеш захворіти, але перенесеш набагато легше".

Суспільне: Черкаси

За словами медсестри, у їхньому відділенні всі вакцинувалися. Однак в ендокринологічному відділенні від роботи відсторонили лікаря, розповів його колега Юрій Савчук.

"Навантаження тепер збільшилося, тому що нині потрібно приймати більше людей, тому що одного лікаря немає. Крім того, ведеться ще й стаціонарна допомога".

Суспільне: Черкаси

Черкащанка Світлана Калінішина вважає, що медики мають вакцинуватися, аби не наражати на небезпеку пацієнтів, втім скорочення під час карантину не підтримує:

"Нещеплені медики можуть заразити пацієнтів. Їм треба щепитися обов'язково. Але скорочувати персонал не слід, щоб лікарня працювала в повному режимі".

Крім відстороненого лікаря в ендокринології, ще один у відпустці, повідомила завідувачка відділення Ірина Бондарець. Та попри це, відділення працює у штатному режимі:

"Кількість пацієнтів у ендокринології збільшилася, тому що COVID-19 впливає на перебіг хвороби цукрового діабету. Ми виконуємо своє основне навантаження у повнім об'ємі".

Суспільне: Черкаси

В обласній лікарні 1 617 працівників. Від роботи без збереження зарплати відсторонили дев'ятьох медиків, розповів заступник керівника закладу Володимир Удуденко. Серед усунених: по одному: лікар, медсестра та акушерка, також чотири санітарки та два технічні працівники.

"Частина з них нині у відпустці, частина — два чоловіки, на лікарняному. І відділ кадрів буде ретельно слідкувати за тим, чи вони будуть упродовж цього часу щепитися чи ні", — розповів Володимир Удуденко.

За словами заступника керівника, обов’язки відсторонених медпрацівників взяли на себе інші фахівці. Та за розширену зону, їм буде доплата. Відсторонили медиків згідно з наказом МОЗ.

Через конфіденційність, адміністрація закладу, не повідомила контакти медиків, яких відсторонили від роботи. Тож поспілкуватися з ними Суспільному не вдалося.

Як розповіла заступниця керівника Обласного управління охорони здоров’я, загалом на Черкащині від роботи відсторони 64 медпрацівники.

Що відомо

30 листопада уряд додав працівників закладів охорони здоров’я, органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств до переліку тих, які мають обов’язково вакцинуватися.

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