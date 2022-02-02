На Черкащині зросла кількість госпіталізацій дітей з COVID-19

На фоні збільшення кількості хворих на COVID-19 Черкащині зросла кількість госпіталізацій дітей, розповіла під час пресбрифінгу заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Анна Іщенко.

"Станом на 2 лютого, на стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 610 черкащан, із яких 39 діти", — розповіла Лариса Кошова.

За її словами батькам слід звернути увагу на статистику та навчити дітей правильно мити руки, а також гігієни чхання та кашляння.

"Також нагадайте дітям, що не слід підходити до хворих, чи тих, хто має ознаки захворілого. Та, якщо ви бачите у своєї дитини прояви застуди, не пускайте, будь ласка, дітей в колектив — школу, чи то садочок", — розповіла Кошова.

Також, за словами медикині, варто вакцинувати дітей старше 12 років, щоб вберегти їх від важкого перебігу хвороби.

Для того, щоб вакцинувати дитину, повідомила Лариса Кошова, слід:

записати дитину до пункту вакцинації;

при собі мати документи: свідоцтво про народження чи паспорт дитини та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Також, за словами Лариси Кошової, з 14 років діти можуть самостійно обирати чи їм потрібно вакцинуватися.

За словами директора обласного центру екстреної допомоги Ігоря Фесуна, з 1 лютого збільшилася кількість бригад екстренки, які виїжджають до ковідних хворих:

"Нині працює 30 бригад, які виїжджають до ковідних хворих. За останню добу (1 лютого - ред.) збільшилася кількість викликів на підозру на коронавірус та високу температуру. Також з'явилися виклики до дітей від одного місяця", — повідомив Ігор Фесун.

За його словами поки ситуація контрольована, але люди починають панікувати і викликають медиків тоді, коли це не є необхідністю:

"Наприклад, станом на ранок 2 лютого зі ста бригад в області вільні були лише дві", — розповів директор центру меддопомоги.

За словами Лариси Кошової, згідно з рекомендаціями МОН, навчальні заклади можуть піти на дистанційне навчання, щоб знизити ризик захворюваності на COVID-19:

"МОН рекомендує перевести учнів на дистанційку, втім в Черкасах нині ухвалили рішення не переходити. Однак з огляду на велику кількість інфікованих дітей можливо рішення перегляне комісія".

Також Ігор Фесун звернувся до батьків школярів не допускати до занять дітей контактних з хворими батьками.

"У нас був вже не один виклик в місті, коли дитині ставало зле на уроках і викликали швидку в школу. Там з'ясовували, що одинг з батьків дитини хворий", — розповів директор центру меддопомоги.

Наживо:

Що відомо

На Черкащині станом на 2 лютого діагностували 940 нових випадків коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Протягом минулої доби в області від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли сім черкащан.

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також