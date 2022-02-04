У черкаській поліклініці щодня роблять до двохсот тестів на коронавірус

Близько двох сотень зразків ПЛР-тестів щодня відбирає лабораторія П’ятої міської поліклініки у Черкасах. Нині нова хвиля коронавірусу, тож хворих побільшало, розповіла Суспільному завідувачка медзакладу Жанна Бассараб.

Експрес чи ПЛР-тести у медзакладі роблять безоплатно, із 10:00 до 12:00, пояснила медикиня. Черги стоять і на вулиці.

Черкащанку Софію Гончар на тестування направили працівники поліклініки.

"Мені сказали, що є підозра на коронавірус. У телефонному режимі дали направлення, але додзвонитися було неймовірно складно", – розповіла черкащанка.

Суспільне Черкаси

Пан Олексій прийшов на тест, бо контактував із хворим на COVID-19:

"Я контактна особа і маю зробити тест, бо працюю в колективі".

Біологиня Жанна Бассараб розповіла, що пацієнтів буває до двохсот на день. Аби пришвидшити роботу, працюють утрьох. І ПЛР, і швидких тестів, за її словами, вистачає:

"Одноразовий тампон ми відкриваємо при пацієнтові, беремо мазок з горла і зазначаємо номер бланка та пробірки — таким чином відбувається тестування".

Суспільне Черкаси

На кожен забір – менше, ніж хвилина, пояснила фельдшерка-лаборантка Валентина Рубець:

"Якщо це дітки – то трошки довше тестування, бо у них важче взяти".

Відібрані результати надсилають до Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Суспільне Черкаси

Директор П’ятої міської поліклініки Микола Тарасов такий наплив пацієнтів пов’язує із новою хвилею коронавірусу:

"Ми вимушені для людей, які працюють, робити ПЛР, а для тих, хто не працює і для пенсіонерів перейшли на швидкі тести. Бо таку кількість аналізів жодна лабораторія зробити не в змозі", – розповів він.

Зі слів медика, тест у поліклініці може безплатно зробити будь-хто:

"Всі, хто живе у Черкасах, навіть якщо вони не громадяни України. Нам краще виявити хворого і відправити його на карантин, ніж він буде ходити заражати інших".

Суспільне Черкаси

За словами Миколи Тарасова, пункти забору зробити окремо від поліклініки, аби уникнути додаткових заражень.

Як розповіла керівниця Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Кравченко, працівники за день можуть дослідити дві тисячі двісті зразків тестів. За добу 3 лютого фахівці вірусологічної лабораторії методом ПЛР дослідили 2 377 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію та з діагнозом "пневмонія".

Станом на 4 лютого на Черкащині зафіксували близько 1 166 випадків COVID-19 за добу.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Про це під час доповіді у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

При цьому завдяки вакцинації очікують на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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