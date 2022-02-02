Навантаження утричі більше: як працюють медики в умовах нової хвилі COVID-19

Черги під кабінетами та запис на тиждень наперед. Так працюють сімейні лікарі в поліклініці №1 у Черкасах. Нині навантаження на лікарів збільшилось утричі у порівнянні із січнем 2022-го, розповів Суспільному директор закладу Володимир Коротун.

Навантаження на лікарів зросло через нову хвилю коронавірусу, пояснив медик.

О десятій ранку 2 лютого біля кабінету невідкладних станів журналісти побачили чергу із 20 осіб. У цьому кабінеті приймають тих, хто має ознаки гострої респіраторної хвороби: нежить, кашель та високу температуру.

Черкащанка Ніна сиділа в черзі з 8 години. Приходила, аби оформити лікарняний.

Суспільне Черкаси

"Якби не треба було лікарняного, я б не прийшла, краще б вдома лікувалася, своїми методами", – сказала жінка.

За словами пенсіонерки Оксани, людей під цим кабінетом багато завжди:

"Зараз зима, усі хворіють, то по-іншому не буде. Сюди приходять хворі, черга буде завжди, треба мати терпіння".

Кожному, хто приходить в "екстрений" кабінет, роблять експрес-тест на коронавірус, розповіла сімейна лікарка Анастасія Гурман. Його результати відомі за три хвилини. За словами медикині, з 20 людей, яких вона оглядає впродовж своєї зміни, у 70% – ковід. Зараз, пояснила вона, доводиться записувати по декілька пацієнтів на один час, аби прийняти усіх охочих:

"Нам важко психологічно, тому що люди не розуміють, як це може бути, що по декілька пацієнтів відразу, то доводиться іноді вирішувати конфлікти. Ми тут відпрацьовуємо, а далі йдемо на прийом до своїх пацієнтів. Там приймаємо тих, хто мають інші патології, без ознак застуди".

Суспільне Черкаси

Черги є й біля кабінетів сімейних лікарів. За словами завідувачки відділення Тетяни Покуль, у графік запису до медиків усе зайнято на 10 днів наперед:

"Ми стараємось усіх людей прийняти, але буває, що не встигаємо в робочий час, бо на одного пацієнта передбачено 15 хвилин і не завжди можна це все встигнути. Деколи система просто не витримує перевантаження".

Зі слів директора першої поліклініки Черкас Володимира Коротуна, нині сімейні лікарі жертвують своїми вихідними та вільним часом, аби бути на зв’язку цілодобово. У нинішніх умовах вони виконують щонайменше три різних функції :

"На прийомі, на невідкладній допомозі, і ще два лікарі на пунктах щеплення. Буває так, що один день замість двох вихідних".

Суспільне Черкаси

Скупчення людей вдалося б уникнути, аби кожен записувався на прийом завчасно та приходив у відведений для нього час, пояснив лікар. Частина пацієнтів записується телефоном, а частина просто приходить в заклад і це створює навантаження, виникають конфлікти.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Про це під час доповіді у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

При цьому завдяки вакцинації очікують на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі.

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