На Черкащині зробили понад мільйон щеплень проти COVID-19

Станом на 4 лютого на Черкащині зробили понад один мільйон щеплень проти COVID-19. Про це Суспільному розповіла заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, що курує медицину, Лариса Кошова.

Зі слів посадовиці, за добу 3 лютого вакцинувалися проти коронавірусу 2 153 жителі Черкащини.

"Від початку кампанії в області провели один мільйон щеплень. Першу дозу отримали 495 515 людей, завершили імунізацію – 486 039", – сказала вона.

Бустерною дозою вакцинувалися 19 700 людей, додатковою – 568, розповіла Лариса Кошова.

Зокрема, щепили вакциною CoviShield 16 198 разів, CoronaVac – 367 269, Pfizer – 402 944, Astra Zeneca – 111 087, Moderna – 104 324.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Про це під час доповіді у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

При цьому завдяки вакцинації очікують на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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