Російські окупанти 5 лютого близько 12:15 з безпілотного літального пристрою скинули чотири саморобні вибухові пристрої на населений пункт Павлопіль. Поранених та травмованих немає.

Про це Суспільному повідомив керівник Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі.

"Два вибухові пристрої впали поблизу житлового будинку та пошкодили два вікна. Ще два пристрої пошкодили дах непрацюючої школи", — повідомив Куркчи.

Що відомо

5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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