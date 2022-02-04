Поліцейські Кривого Рогу затримали підозрюваного у збуті наркотиків

Поліцейські Кривого Рогу затримали підозрюваного у збуті психотропних речовин. Про це йдеться на обласному сайті Нацполіції.

3 лютого під час патрулювання на одній із вулиць Металургійного району поліцейські затримали 44-річного чоловіка. При собі в рюкзаку він мав 860 пластикових трубочок з кристалічною речовиною, схожою на метамфетамін, та 75 пакетиків з метадоном.

Правоохоронці вилучили наркотичні речовини та направили їх на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

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