На Івано-Франківщині за добу медики виявили 1 959 нових випадків COVID-19

Упродовж 3 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 1 959 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 778 жителів Івано-Франківського, 549 — Коломийського, 308 — Калуського, 216 — Надвірнянського, 94 — Косівського та 14 жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 168 355 прикарпатців.

На Івано-Франківщині впродовж 3 лютого медики зафіксували 10 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 303 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 941 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 131 936 жителів області.

За добу 3 лютого в Україні медики зафіксували 43 778 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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