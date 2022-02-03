Першого та другого лютого 2022 року в Миколаєві біля пунктів вакцинації утворилися черги. В управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації говорять, черги — явище ситуативне.

За словами начальника управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Максима Безносенка, черги — одиничні. У Миколаєві та області ПРЛ-тестів та кваліфікаційних медпрацівників достатньо.

"Виникає нова мутація вірусу "Омікрон". Ви бачите, що є зростання по всім областям, але наша область поки що не показує такого великого зростання у порівнянні з сусідньою Одеською, де за добу виявлено понад дві тисячі випадків, у нас тільки 823", — каже Максим Безносенко.

Чергу на виявлення коронавірусу методом ПЛР-тестування на пункті відбору аналізів у Корабельному районі Миколаєва (вул. Корабелів, 12, що на базі третьої та четвертої Сімейних амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги №7) відзняла кореспондентка Суспільного Олена Клепа.

Фото: Олена Клепа/Суспільне Миколаїв Черга до пункту здачі аналізів першого лютого

Першого лютого 2022 року Олена Клепа за направленням лікаря мала також пройти тестування.

"Мені спочатку треба було взяти направлення, тому я не могла прийти на 8:00. Я вже підійшла на 8:20 – 8:25, і вже тоді така була непогана черга. Одразу зайняла собі місце. Звичайно, були люди, які відходили й приходили, зазвичай це ті, у кого був власний автомобіль. На перший погляд, було людей 100–150", — розповідає Олена Клепа.

За словами завідувачки сімейної амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги №7 Лідії Уржумової, черги до пункту забору аналізів були лише два дні на початку тижня: першого та другого лютого.

"Я думаю, це пов’язано з інкубаційним періодом останнього штампу коронавірусу Омікрон — два-три дні. Люди, мабуть, почали хворіти з п’ятниці й пік прийшовся на понеділок, вівторок. Тоді було і на прийомах у лікарів багато людей. У вівторок, першого лютого, з 8 до 12 ми зробили 218 тестів", — говорить Лідія Уржумова.

Фото: Ольга Руда\Cуспільне Миколаїв Черга до пункту здачі ПЛР-тесту третього лютого

У пункті забору аналізів за адресою Корабелів, 12, третього лютого, о пів на дев’яту ранку в черзі 11 людей. Надія Катрич з направленням на тест стояла п'ять хвилин. За її словами, черга швидко рухалася.

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