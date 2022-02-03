В Україні стартувала "Програма медичних гарантій", в якій передбачені 38 пакетів послуг надання допомоги пацієнтам. У 2022 році в Миколаївській області шість лікарень подали заявки на отримання нового пакету послуг.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Максима Безносенко.

За словами Максима Безносенка, у 2022 році додано два нових пакети послуг.

Новим пакетом послуг є “Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях”.

"Він має свої критерії, тобто він розрахований на обслуговування 200 тисяч населення. У Миколаївській області ми подали на цей пакет шість лікарень: це наша Первомайська лікарня, Вознесенська, Новоодеська й у Миколаєві фтизіопульмонологічний центр, п’ята міська лікарня та обласна інфекційна лікарня", — говорить Максим Безносенко.

Ще одним пакетом послуг є "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".

"Це новий пакет, які отримують наші заклади, у яких є основний пакет хірургічних операцій. Він відрізняється тим, що пацієнт може прийти, отримати операцію і бути виписаний з лікарні протягом 24 годин", ­— розповідає Максим Безносенко.

За його словами, до складу пакету входять офтальмологічні операції — це невеликі операції на підкіжно-жировій клітковині, гінекологічні маніпуляції, операції на суглобах.

Що відомо

Пакет медичних послуг — це перелік медичних послуг та лікарських засобів, необхідних для надання послуг у межах певного виду медичної допомоги, умови закупівлі, тип тарифу та базова ставка, оплату надання яких здійснює НСЗУ згідно з договором.

— це перелік медичних послуг та лікарських засобів, необхідних для надання послуг у межах певного виду медичної допомоги, умови закупівлі, тип тарифу та базова ставка, оплату надання яких здійснює НСЗУ згідно з договором. Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, що пов’язані з наданням за принципом екстериторіальності (тобто надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я незалежно від зареєстрованого місця проживання або перебування) екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (спеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також реабілітацією у сфері охорони здоров’я.

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