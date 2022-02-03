COVID-19 на Миколаївщині: виявили за добу 823 нові випадки, померли шість людей

Протягом минулої доби 2 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 823 нові випадки коронавірусної хвороби. Це на сім більше ніж виявили напередодні. Від наслідків вірусу померли шість людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 459, у Первомайську ― 96, в Южноукраїнську ― 56, у Вознесенську ― 14. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 198 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 118 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіла 124 801 людина.

Протягом минулої доби одужала 231 людина. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 114 639 людей.

За минулу добу 2 лютого медики зареєстрували шість летальних випадків, викликаних перебігом коронавірусної хвороби.

"Серед померлих: з Миколаєва дві людини, з Первомайська дві людини, на інших адміністративних територіях області також померло дві людини. За віковими категоріями померлі відносяться: 60-69 років ― одна людина, 70-79 років ― три людини, 80-89 ― років дві людини", ― сказала Злата Ємєльянова.

Станом на 3 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває 751 пацієнт, хворий на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 139 хворих, із них 14 вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 30,31 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 2982 нові випадки коронавірусної хвороби та 14 смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 968 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 чотири людини.

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