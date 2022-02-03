У Краматорську проведуть військові навчання

4 лютого у Краматорську українські військовослужбовці проведуть військові навчання. Вони проходитимуть у Крейдяному кар'єрі.
Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.
Українські військовослужбовці будуть проводити стрільби зі стрілецької зброї різних калібрів з 09:00 до 14:00 та з 17:00 до 22:00.
"Будь ласка, зберігайте спокій та повідомте про навчання рідних та близьких, які мають обмежений доступ до Інтернету та ЗМІ", — додали у повідомленні.
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