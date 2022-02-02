25 споруд для захисту жителів Сєвєродонецька у разі артобстрілу, непридатні до використання. Ці сховища — на балансі приватних компаній, що оголосили банкрутство. Такі цифри Суспільному назвав начальник відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення Андріан Стебницький.

Сєвєродонецьк розташований за 30 кілометрів від лінії розмежування. У разі бойових дій, в деяких багатоквартирних будинках міста є укриття. Одне з них за адресою проспект Гвардійській-59. Всередині сховища — дроти та сміття.

За словами жительки багатоповерхівки Наталії, у 2014 році в підвалі свого будинку вона не ховалась, бо сховище не облаштоване.

"Наскільки я знаю, хоч тут і написано "укриття", але там у підвалі повний безлад. Щодо того, хто цим займатиметься — не знаю. У 2014 році кудись туди бігли люди в укриття, але я нікуди не бігла, залишалася вдома", — каже жінка.

Будинок Наталії знаходиться на балансі комунального підприємства "Світанок". За словами керівника Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка, поки що комунальники підраховують скільки коштуватиме майбутній ремонт таких приміщень.

"Було прийнято протокольне доручення всім комунальним підприємствам у яких є на балансі підвальні приміщення чи таке інше. Це зокрема стосується житлово-комунального господарства: провести інвентаризацію, скласти опис, скласти потреби. Тобто ведеться поточна робота з цього приводу", — розповів Олександр Стрюк.

На стінах будинків, де є укриття, намальовані спеціальні позначки. Крім житлових будинків споруди для захисту є й на приватних підприємствах. На території Сєвєродонецької авторемонтної бази — бомбосховище другого класу. За словами заступника директора заводу Сергія Котова, це означає, що бомбосховище може захистити людей від радіації.

Суспільне Донбас Бомбосховище на території Сєвєродонецької авторемонтної бази було побудовано у 1985 році

У цьому укритті, розміром у 135 квадратних метрів, може сховатися 150 осіб, є чоловічий та жіночий туалет. Бомбосховище було побудовано у 1985 році.

"Там є умивальник, унітаз та вода. Дві ємності у кожному відділенні по 1200 літрів води. На питну я не знаю, а як технічну воду — можна використовувати", — каже Сергій Котов.

У сховищі є система вентиляції, яка, за словами Котова, може працювати без електрики. Повітря від пилу та інших хімічних речовин фільтрується.

"Вміст цих фільтрів — звичайне гранульоване активоване вугілля", — пояснив Котов.

Суспільне Донбас У сховищі є двоповерхові ліжка, чоловічий та жіночий туалет

У разі довготривалого перебування людей у сховищі, є двоповерхові ліжка, протигази та захисні костюми на 150 осіб. Обслуговують укриття за гроші підприємства. Сергій каже, це сховище вже використовували місцеві жителі у 2014 році.

"У 2014 році вперше я побачив, що воно стало в пригоді. Коли реально відчули, що погано буде, ось сюди люди приходили. Тут ночували й сиділи", — згадує Котов.

Загалом, за словами начальника відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення Андріана Стебницького, у Сєвєродонецьку існує 51 споруда цивільного захисту. З них, повністю готові до використання — сім, частково готові — 18, та 25 споруд непридатні для укриття людей.

"Це ті захисні споруди, які перебували на підприємствах, які на жаль на сьогодні є збанкрутілими та припинили свою діяльність. Питання залишається невирішеним щодо визначення цих захисних споруд. Деякі органи місцевої влади не беруть їх на облік та не вирішують питання щодо їх подальшого використання", — повідомив Стебницький.

Що відомо

Захисні споруди у Сєвєродонецьку розраховані для укриття близько 20 тисяч осіб.

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