Міністерство закордонних справ Білорусі 3 лютого викликало українського посла у Мінську та заявило протест у зв’язку з нібито перетином білоруського повітряного кордону українським безпілотником. Речник українського МЗС назвав це провокацією.

На офіційній сторінці Міністерства закордонних справ Білорусі у Facebook 3 лютого з’явилося повідомлення про виклик українського посла у Мінську до білоруського МЗС. Згідно з повідомленням, українському послу Ігорю Кизиму висловили "рішучий протест у зв’язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарата з України на територію Білорусі" 24 січня. Білоруське МЗС заявляє, що безпілотник був опущений не землю під час ведення розвідки над військовим полігоном "Брестський". Білоруське МЗС називає це "недружнім кроком", який "провокує ескалацію ситуації в регіоні".

У відповідь речник МЗС України Олег Ніколенко на сторінці в Twitter назвав таку заяву білоруського МЗС провокацією.

"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тонам зброї"прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", — написав Ніколенко.

Що відомо

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" своєї армії. Він вважає, що такі кроки необхідно робити "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі.

Сполучені Штати Америки та їхні союзники рішуче відреагують та запровадять санкційні заходи проти Білорусі, якщо Росія використає її як майданчик для вторгнення в Україну.

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