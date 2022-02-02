Білорусь обмежила для низки товарів транзит з Литви залізничним транспортом у відповідь на рішення литовської сторони припинити транзит білоруських калійних добрив.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Білорусі.

"Нами ухвалено рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, які прямують із Литви залізничним транспортом та завантажені на станціях "Литовських залізниць", — йдеться у повідомленні.

Як наголосили в установі, таке рішення є відповіддю на рішення Литви заборонити транзит білоруських калійних добрив.

"Незаконне рішення Уряду Литовської Республіки про припинення транзиту білоруських калійних добрив грубо порушує норми права, прямі двосторонні та багатосторонні зобов'язання литовської сторони", — зазначили в МЗС.

У міністерстві стверджують, що щорічно територією Білорусі перевозиться близько 1,5-1,6 мільйона тонн таких вантажів на суму понад 1 мільярд доларів США.

"Прямі збитки Клайпедського порту, АТ "Литовські залізниці" та інших учасників литовського ланцюжка постачання ще довго підраховуватимуть, але вже зараз ясно, що вони обчислюються сотнями мільйонів євро. Багатомільйонні втрати очікуються за судовими позовами, які вже пред'явлені Литві, та штрафними санкціями. Білорусь залишає за собою право на подальші дії економічного характеру, у тому числі спільно зі своїми партнерами, у результаті чого транзитна інфраструктура Литви може піти на брухт", — заявили в МЗС.

Рішення про заборону транзиту набуде чинності 7 лютого 2022 року.

Що відомо

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