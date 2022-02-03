На Рівненщині за минулу добу, 2 лютого, лабораторно підтвердили 1 986 нових випадків інфікування COVID-19, це один з найвищих показників за увесь час пандемії. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 3 лютого. Від ускладнень померли дев'ятеро хворих.

Протягом доби зробили 3 227 ПЛР і 96 ІФА-досліджень та 1 609 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 92 років:

Рівненський район – 1383 (м. Рівне – 405);

– 1383 (м. Рівне – 405); Дубенський район – 227 (м. Дубно – 94);

– 227 (м. Дубно – 94); Сарненський район – 135 (м. Сарни – 41);

– 135 (м. Сарни – 41); Вараський район – 241 (м. Вараш – 97).

За добу одужали 615 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 129 429 людей (3 650 854 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 405 смертей від ускладнень хвороби (100 809 – в Україні). За минулу добу померли: 80-річний житель смт Млинів, 54-річний та 58-річна жителі м. Костопіль, 82-річна жителька м. Здолбунів, 86-річна жителька с. Межирічі, 87-річна жителька с. Дібрівка, 69, 73 і 74-річні жителі м. Рівне.

Станом на 3 лютого, за офіційними даними, в області є 16 311 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 54.3%, днем раніше вона становила 51.8%.

Добова динаміка COVID-підтверджень за останній тиждень: 27 січня – 1732; 28 січня – 1994; 29 січня – 1172; 30 січня – 823; 31 січня – 1441; 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986.

В Україні за добу підтвердили 39 620 нових випадків COVID-19, 210 людей померли.

За даними РНБО, станом на 2 лютого кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 400 895 людей, це 35,09% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 399 635 людей, це 34,98%. Бустерну дозу отримали 8 935 людей.

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