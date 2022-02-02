Освітянка з Рівненщини продала підробний ковід-сертифікат. Що вирішив суд

Дубенчанку судили за те, що продала підроблений міжнародний ковід-сертифікат. На засіданні зізналася, що була змушена це зробити через безгрошів'я. Вирок озвучили у Дубенському міськрайонному суді 28 січня.
Як вказано у єдиному реєстрі судових рішень, інцидент стався у вересні 2021 року. Дубенчанка продала жінці міжнародне свідоцтво про щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer. На ньому був підпис лікаря, відбиток штампу лікаря та чернівецької міської поліклініки №5.
На судовому засіданні жінка пояснила, що зробила це через брак грошей, а такий спосіб заробітку підказав знайомий.
"Вона живе з 4-річною дитиною і батьками, отримувала всього 3000 грн, адже до 11 січня 2022 року працювала на пів ставки педагогом-організатором, зараз звільнена і вже стає на облік в Центрі зайнятості", – вказано у вироку.
Жінку, якій потрібні ковід-документи, обвинувачена знайшла у соцмережі. Від неї отримала персональні дані та три тисячі гривень, 500 з яких лишила собі, а решту передала знайомому, який і виготовив сертифікат.
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У залі суду, вказано у вироку, дубенчанка визнала свою провину та розкаялася. Жінку визнали винною у підробці документів за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Втім, з огляду на визнання вини, суд звільнив від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік.
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