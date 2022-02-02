Речниця Білого дому Джен Псакі заявила на брифінгу 2 лютого, що сенатор-республіканець Джош Гоулі (Міссурі) та низка його колег повторюють та наполягають на російських наративах щодо ризиків вступу України в НАТО.

На брифінгу Псакі попросили відповісти на заклик Гоулі до адміністрації Байдена відмовитися від підтримки можливого вступу України до складу Північноатлантичного альянсу. За словами Гоулі, США не зобов'язані захищати Україну та надавати безпекову допомогу у військовому конфлікті.

"Якщо ви копіюєте російську дезінформацію і російські тези, ви не відповідаєте давнім двопартійним американським цінностям, які полягають у відстоюванні суверенітету не тільки таких країн, як Україна, а й інших", — зазначила Джен Псакі.

Вона додала, що країни мають право "вибирати свої власні союзи", а також протистояти зусиллям або потенційним спробам будь-кого вдертися і захопити їхню територію.

“Це відноситься і до сенатора Гоулі й також до інших, хто, можливо, повторює тези лідерів російських пропагандистів", — наголосила спікерка Білого дому.

Що відомо

2 лютого президент Джозеф Байден погодив розміщення додаткових військовослужбовців в Європі. Цей крок є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові маневри Росії поблизу України. Додаткові сили будуть перекинуті до Румунії, Польщі та Німеччини.

Майже половина мешканців України вважають, що надання Україні зброї та проведення спільних військових навчань зі США та країнами ЄС і НАТО допоможуть стримати агресію Росії. Про це свідчать результати оптування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

Президент Росії Володимир Путін 1 лютого під час спільної пресконференції з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном дав перший відгук щодо письмової відповіді США на "гарантії безпеки" для Росії. Путін оцінив їх як такі, що "ігнорують принципові російські питання".

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

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