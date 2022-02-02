Кабінет міністрів під час засідання 2 лютого схвалив проєкти чотирьох угод про співробітництво з Туреччиною для розвитку двостороннього торгово-економічного співробітництва між двома країнами.

Серед схвалених проєктів угод:

Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною,

Рамкова угода про співробітництво у сфері високих технологій,

Угода про співробітництво у сфері молодіжної політики,

Проєкт протоколу про внесення змін до Угоди про співробітництво правоохоронних органів.

Зокрема, метою Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною є усунення перешкод у двосторонніх економічних відносинах та забезпечення ринкових конкурентних відносин.

"Укладення угоди сприятиме активізації торгівлі між Україною та Турецькою Республікою, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом, створення сприятливих умов для забезпечення покращення доступу товарів та послуг на ринки України та Туреччини", — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Угода про вільну торгівлю з Туреччиною передбачає скасування мита на 95% всіх товарів, які Україна експортує до Туреччини. На деякі товари також існуватимуть товарні квоти або зменшення митної ставки.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган приїде до Києва 3 лютого. Очікується, що під час візиту президент Володимир Зеленський і президент Ердоган підпишуть схвалені угоди.

Що відомо

19 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни.

18 січня політик заявив, що він не вірить в імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.

У грудні 2021 року Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

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