Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив 18 січня, що він не вірить у імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну. При цьому він заявив про необхідність обговорити це з президентомВолодимиром Путіним.

Про це повідомляє Daily Sabah.

"Я не вважаю реалістичним підходом російське вторгнення в Україну. Тому що Україна – незвичайна країна. Україна є потужною країною. До того ж, щоб Росії вчинити такий крок, необхідно зважати на ситуацію в усьому світі, а також на свою власну ситуацію", — заявив президент Туреччини.

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