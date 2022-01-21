Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що планує відвідати Україну у лютому. Однією з цілей візиту стане врегулювання конфлікту між Росією та Україною.

Про це політик заявив під час пресконференції 20 січня у відповідь на питання журналіста Серкана Кая щодо врегулювання конфлікту між Україною та РФ.

"Ми не знаходимо цю ситуацію між Росією та Україною правильною. Виникнення війни та поява такої психології з обох сторін, нас, як партнерів двох сторін, безумовно, засмучує. Наша мета така — привести в одне місце Путіна і Зеленського і забезпечити їм проведення зустрічі віч-на-віч", — розповів президент.

Ердоган зазначив, що готовий докласти дипломатичних зусиль для розв’язання цього питання.

"Якщо для цього буде потрібен візит шанованого Путіна до Туреччини або мій візит до України, для нас це важливо. На початку наступного місяця я маю візит до України. Водночас ми, звичайно ж, продовжуємо підтримувати зв'язок із шановним Путіним, і продовжуватимемо це робити", — підкреслив він.

Президент Туреччини додав, що прагне до миру та верховенства права у регіоні.

Що відомо

19 січня Реджеп Ердоган вкотре повідомив про готовність стати медіатором переговорах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни. З огляду на це він запросив президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського до Туреччини, аби "розв’язати їхні проблеми".

18 січня політик заявив, що він не вірить в імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.

У грудні 2021 року президент Туреччини Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

У грудні 2020 року року президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у телефонній розмові обговорили питання кримських татар, незаконно утримуваних Кремлем в окупованому Криму і на території РФ. У цей час Туреччина активно допомагала над прискоренням процесу повернення військовополонених з Росії.

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