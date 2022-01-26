Туреччина запропонувала провести перемовини щодо ОРДЛО у Стамбулі

Туреччина запропонувала провести перемовини Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на сході України у Стамбулі.

Про це повідомляє пресслужба Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"У відповідь на прохання голови ОБСЄ Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення зустрічей ТКГ за умови досягнення консенсусу", — зазначив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кіннунен.

Він зазначив, що поінформував учасників дискусій щодо цієї можливості повернутися до очних зустрічей.

"Я переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість та конфіденційність наших обговорень", — розповів посол.

Він додав, що 26 січня ТКГ провела першу від початку року сесію та нагадав, що на останній зустрічі 22 грудня учасники висловили рішучість повністю дотримуватись угоди про припинення вогню від 22 липня 2020 року.

"Попри те, що кількість порушень режиму припинення вогню скоротилася більш ніж на 70% у порівнянні з минулим місяцем, зобов'язання не було виконане достатньою мірою", — зауважив Кіннунен.

Що відомо

19 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни.

18 січня політик заявив, що він не вірить в імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.

У грудні 2021 року Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

У грудні 2020 року року президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у телефонній розмові обговорили питання кримських татар, незаконно утримуваних Кремлем в окупованому Криму і на території РФ. У цей час Туреччина активно допомагала над прискоренням процесу повернення військовополонених з Росії.

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