Радио Азаттык, частина Радіо Свобода у Казахстані, опублікувало розслідування, присвячене нерухомості сім’ї експрезидента Нурсултана Назарбаєва в Алмати.

Журналісти виявили кілька палаців в Бостандикскому районі, у передгір'ї, вище проспекту Аль-Фарабі, вони займають 135 гектарів землі. Будинки належать самому Нурсултану Назарбаєву, його трьом дочкам і племіннику.

"У 2001 році Казахстанська влада ініціювала розбити парк в передгір'ї Алмати. Місце вибрали красиве: 61 гектар землі праворуч дороги, що веде в ущелину Алма-Арасан. Новий парк спочатку мав називатися "ХХІ століття". Облаштування нового парку затягнулося на довгих десять років — в результаті відкриття відбулося тільки влітку 2011 року, і тоді ж нове місце відпочинку для городян і гостей отримало нову назву — Парк першого Президента Республіки Казахстан. Кожне слово в ньому заведено писати з великої літери", — йдеться у розслідуванні.

135 гектарів землі цього парку перейшли у власність сім'ї експрезидента і його найближчого оточення. Ділянка розділена на кілька частин. Перша з них належить Дінарі Кулібаєвої, середній дочці Назарбаєва. Площа ділянки становить близько 7,5 гектара. Дінара і її чоловік Тимур Кулібаєв входять у четвірку найбагатших людей Казахстану. За даними Forbes, сукупний статок подружжя в 5,8 мільярда доларів робить їх найбагатшою сім'єю в країні.

Ще одна ділянка площею 2,8 гектара належить молодшій дочці експрезидента Аліє Назарбаєвій та її чоловікові Дімашу Досанову. Враження, що земля ще не освоєна. Раніше на ділянці був будинок з червоним дахом. Його знесли у 2019 році, але на його місці поки нічого не звели.

Поруч розташовані ще чотири земельні ділянки які належать старшій дочці — депутату Мажилісу Парламенту Казахстану Дарізі Назарбаєвій. Три з чотирьох ділянок зареєстровані на її ім'я. Ще близько 2,4 гектара землі під житло належать компанії DLS Group, єдиним її засновником значилася Даріга Назарбаєва.

З південного боку по дорозі в гори стоїть ще один величезний палац площею близько 2350 квадратних метрів. Для порівняння: це площа 47 квартир по 50 квадратних метрів. 8,5 гектара землі і будинки знаходяться на балансі ТОВ "Дирекція з управління нерухомістю", засновником дирекції є "Фонд Елбаси", а він, своєю чергою, належить Нурсултану Назарбаєву. На прилеглій до нього території створено штучний ставок. Біля ставка — дерев'яний будиночок. На ділянці є два вертолітні майданчики.

Повне відео розслідування доступне на каналі Youtube.

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Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

У Казахстані від опівночі 19 січня завершився режим надзвичайного стану.

У столиці Казахстану Нур-Султані активісти виступили з вимогою провести відкрите розслідування січневих подій, внаслідок у містах країни яких загинули сотні людей.

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