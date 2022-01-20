Протести у Казахстані: активісти вимагають створити комісію для розслідування

У столиці Казахстану Нур-Султані активісти виступили з вимогою провести відкрите розслідування січневих подій, внаслідок у містах країни яких загинули сотні людей.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

"19 січня в Нур-Султані група громадянських активістів та представники незареєстрованої партії "Ел тірегі" ("Опора країни") провели пресконференцію, під час якої закликали влада Казахстану провести відкрите та справедливе розслідування недавніх кровопролитних подій", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, активісти вимагають створити спеціальну комісію. До її складу мають увійти представники опозиції та активісти громадянського суспільства.

Як зазначає видання, біля офісу в Нур-Султані, де проходила пресконференція, чергували поліцейські та стояв автозак.

За словами алматинського активіста Марата Туримбетова, влада не має права звинувачувати народ, оскільки раніше відмовилась розмовляти із людьми, які вийшли на мирний мітинг.

"4 січня ми вийшли до "Алмати Арени". Нікого із працівників акімату не було. Тож натовп пішов на центральну площу на вулиці Сатпаєва озвучити вимоги. При їхньому наближенні спецтехніка та спецпідрозділи застосували сльозогінний газ та гранати. А з п'ятої години у людей почали стріляти. Порівняйте кількість загиблих поліцейських та населення. Хто у кого стріляв? Власники магазину зброї також заявили, що з їхньої зброї, що знаходилася в сейфах, не було випущено жодної кулі", — сказав він.

За даними Генпрокуратури Казахстану, у масових протестах і заворушеннях у країні загинули 225 людей, у тому числі мирні жителі та силовики.

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

У Казахстані від опівночі 19 січня завершився режим надзвичайного стану.

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