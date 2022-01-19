У Казахстані від півночі 19 січня завершується режим надзвичайного стану та скасовується комендантська година. Це стосується всіх міст, де був запроваджений НС.

Про це повідомив прессекретар президента Казахстану Берік Уалі на своїй сторінці в Facebook.

"З півночі 19 січня припиняється дія режиму надзвичайного стану в містах Нур-Султан та Алмати, а також Алматинській, Атирауській, Жамбильській, Кизилординській та Мангістауській областях. Раніше Президентом було достроково припинено надзвичайний стан в решті регіонів", — сказано в повідомленні прессекретаря.

Разом зі скасуванням надзвичайного стану припиняє діяти комендантська година та інші обмеження.

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

За даними Генпрокуратури Казахстану, у масових протестах і заворушеннях у країні загинули 225 людей, у тому числі мирні жителі та силовики.

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