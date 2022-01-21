Європейський парламент 20 січня ухвалив резолюцію щодо ситуації із порушенням прав людини у Казахстані на тлі протестів, що спалахнули у країні на початку січня.

Як повідомляє пресслужба парламенту, відповідний документ підтримали 589 депутатів, 35 висловились проти, ще 47 — утримались.

"Рішуче засуджуючи широкомасштабні акти насильства, які послідували за мирними протестами в Казахстані, що розпочалися 2 січня, парламент закликає владу Казахстану поважати права людини й основні свободи та негайно звільнити свавільно затриманих демонстрантів та активістів", — йдеться у тексті резолюції.

У документі також засуджується "підбурювальна риторика" президента Токаєва, у тому числі його загальне зображення протестувальників як "терористів".

"Депутати Європарламенту вимагають, щоб влада Казахстану утримувалася від висунення звинувачень у тероризмі "на підставі надто широкого тлумачення терміну" і проводила різницю між мирними протестувальниками та тими, хто причетний насильства та скоєння злочинів", — зазначається в декларації.

Окрім того, Європарламент вимагає належного міжнародного розслідування злочинів проти народу Казахстану й закликає уряд країни розглянути питання про створення постійної робочої групи під егідою ОБСЄ для оцінки того, чи були заворушення результатом іноземного втручання чи внутрішньої боротьби за владу, а також для усунення першопричини заворушень.

"Зазначаючи заяву президента Токаєва про соціально-економічні та політичні реформи, депутати Європарламенту закликають уряд підвищити рівень життя громадян та боротися з невдоволенням. На думку депутатів Європарламенту, Казахстану необхідні термінові реформи для боротьби з корупцією та скорочення зростаючої нерівності", — наголосили автори резолюції.

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

У Казахстані від опівночі 19 січня завершився режим надзвичайного стану.

У столиці Казахстану Нур-Султані активісти виступили з вимогою провести відкрите розслідування січневих подій, внаслідок у містах країни яких загинули сотні людей.

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