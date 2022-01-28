Токаєв став головою правлячої партії Казахстану

Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва обрано головою правлячої партії Казахстану "Нур Отан", яку 21 рік очолював колишній президент Нурсултан Назарбаєв. Про це повідомляє пресслужба президента країни.

"Рішенням позачергового XXI З'їзду партії президента республіки Казахстан Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва одноголосно обрано головою партії "Nur Otan", — ідеться у повідомленні.

"Мною висунуто масштабний порядок всебічної модернізації країни. "Nur Otan" має активно включитися в її реалізацію та виступити справжнім рушієм прогресивних перетворень та модернізації Казахстану. Але для цього "Nur Otan" має сама оновитися. Потрібне не косметичне перезавантаження, а кардинальна перебудова всієї роботи партії", — цитує пресслужба президента Казахстану.

Зазначається, що старшу доньку Назарбаєву Даригу Назарбаєву виключено з нового складу політичної ради правлячої партії Казахстану "Нур Отан".

Раніше Назарабєв, який був головою "Нур Отана" з 1999 року, наголосив, що партію має очолювати президент країни.

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

У Казахстані від опівночі 19 січня завершився режим надзвичайного стану.

У столиці Казахстану Нур-Султані активісти виступили з вимогою провести відкрите розслідування січневих подій, внаслідок у містах країни яких загинули сотні людей.

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