Колишній президент та ексочільник Ради безпеки Казахстану Нурсултан Назарбаєв оприлюднив перше від початку протестів відеозвернення, в якому наголосив, що не має владних повноважень, а також заявив, що не залишав територію країни.

Відповідний запис 18 січня був оприлюднений пресслужбою президента.

"Я у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву, і з тої пори є пенсіонером. Наразі перебуваю на заслуженому відпочинку у столиці Казахстану, і нікуди не виїздив", — сказав політик.

Він додав, що президент Токаєв невдовзі буде обраний головою найбільшої пропрезидентської партії країни "Нур Отан".

"Жодного конфлікту чи протистояння в еліті країни немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні. Всім відомо, що я 30 років не покладаючи рук працював в ім’я нашої батьківщини", — зазначив Назарбаєв.

При цьому він підкреслив, що метою заворушень у Казахстані "було руйнування цілісності країни та засад держави".

"Трагедія стала для всіх нас уроком. Важливо з'ясувати, хто організував усі ці погроми та вбивства. Слідство дасть відповідь це питання", — зауважив політик.

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

За даними Генпрокуратури Казахстану, у масових протестах і заворушеннях у країні загинули 225 людей, у тому числі мирні жителі та силовики.

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