У депутата-мажоритарника з Кіровоградщини Воронька ДБР проводить обшуки

У народного депутата України Державне бюро розслідувань проводить обшуки. Працюють у межах кримінального провадження за фактом підроблення документів, розповіла Суспільному речниця ДБР Ольга Чиканова. З власних джерел Суспільному відомо, мова йде про депутата-мажоритарника з Кіровоградської області Олега Воронька, який входить у міжфракційне об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика". Дмитро Разумков назвав це політичним тиском влади.

За словами Ольги Чеканової, обшуки проводять за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб. Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтею 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності).

ДБР проводить обшуки

Під час судового розгляду у Печерському суді депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд, сказала Ольга Чеканова.

На Facebook-сторінці "Розумна політика" пишуть: "Сьогодні до нашого колеги з МФО "Розумна політика" Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу — притягнуті за вуха. Зараз Дмитро Разумков та інші народні депутати з МФО прямують до нього. Політичні переслідування та діяльність "нового" ДБР — в дії!".

Телефоном Олег Воронько сказав Суспільному, що ситуацію поки не коментуватиме.

Санкція статті передбачає штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 5100 до 8500 гривень) з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

Що відомо

Олег Воронько став народним депутатом від партії "Слуга народу" після виборів у 103 окрузі, що у Кіровоградській області. У листопаді увійшов до об'єднання "Розумна політика" на чолі з Разумковим.

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