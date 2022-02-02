В Одесі горіла квартира та балкони. Госпіталізували сімох людей

В Одесі на вулиці Академіка Філатова в житловій багатоповерхівці вночі 2 лютого спалахнула пожежа. Повідомлення про загоряння квартири надійшло до служби порятунку о 3:13. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одеської області.

За даними рятувальників, горіло майно у квартирі на третьому поверсі та балкони з третього по п'ятий поверх. Пожежу ліквідували о 3:55 на площі 42 м², залучивши сім одиниць техніки та 24 рятувальників.

У пресслужбі ДСНС зазначили, що врятували трьох травмованих людей: двох дорослих та дитину 2007 року народження. Після ліквідації пожежі до лікарні звернулися ще четверо людей, двоє з яких діти. Їх госпіталізували.

ОНОВЛЕНО: Речниця ДСНС Марина Мартиненко повідомила, що причина пожежі — паління господаря квартири у ліжку. Сам чоловік не травмувався.

ДСНС в Одеській області

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