Окупанти стріляли з гранатометів та стрілецької зброї — штаб ООС

31 січня російські окупанти двічі відкривали вогонь в бік позицій українських військових. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Окупанти стріляли зі стрілецької зброї та гранатометів поблизу Світлодарська та Пісків.

Від початку 1 лютого порушень режиму припинення вогню не було.

Що відомо

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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