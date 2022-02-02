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На Дніпропетровщині за добу підтвердили понад 1700 нових випадків коронавірусу, 14 людей померли
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На Дніпропетровщині за добу підтвердили понад 1700 нових випадків коронавірусу, 14 людей померли

Офiцiйно
Ірина Руденко
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На Дніпропетровщині за добу підтвердили понад 1700 нових випадків коронавірусу, 14 людей померли ФОТО: unian.net

За минулу добу, 1 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 1732 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 14 людей. Ще 812 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 259 375 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 236 669 мешканців області. Померли 9168 людей.

Що відомо

  • Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
  • Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
  • Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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