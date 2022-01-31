Медпрацівників, комунальників та працівників органів місцевого самоврядування, почнуть відсторонювати від роботи за відсутність вакцинації проти коронавірусу. Вони мали зробити щеплення до 31 січня.

"Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", — зазначено у наказі Міністерства охорони здоров'я від 30 листопада 2021 року.

Як відзначається, вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Що відомо

Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 337 медпрацівників та 2865 дітей.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Читайте також

Голова МОЗ розповів, які ліки закупила Україна для лікування коронавірусу

Перші ліки проти COVID-19 в Україні: що необхідно знати про "Молнупіравір"

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу