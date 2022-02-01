Масштабна поліційна операція проходить в одній зі шкіл Гамбурга. За повідомленням свідка у школу зайшов озброєний підліток.

Про це повідомляє The Telegraph.

Поліція повідомляє, що наразі невідомо чи озброєна особа увійшла до школи, чи просто пройшла мимо.

"Озброєний молодик, як повідомляється, увійшов до будинку школи. Наразі невідомо чи озброєна особа зайшла в будівлю, чи просто йшла "у напрямку будівлі" і потім можливо повз школу. Як захід перестороги наразі будівлю школи обшукують працівники спецпідрозділів", — сказано в повідомленні поліції.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Дзвінки про "мінування" переважно надходять з окупованих територій — Зеленський

Понад 300. ДСНС назвало кількість неправдивих повідомлень про "замінування"

Українці у Берліні вийшли на акцію проти війни

Україну відвідають міністри закордонних справ Франції та Німеччини

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу