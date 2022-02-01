Станом на 31 січня на Івано-Франківщині проти COVID-19 щепилися 48 687 працівників закладів освіти. Це — 96% від усієї кількості. Приблизно 216 працівників навчальних закладів відсторонені від роботи через відсутність сертифіката про імунізацію. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук.

"Із 50 482 працівників освіти Івано-Франківщини — вакциновані 48 685, що складає 96% від усієї кількості", — сказав Савчук.

З його слів, 216 працівників освіти відсторонені від роботи у навчальних закладах області — 120 педагогів та 96 інших працівників. 254 мають документ про наявність протипоказів щодо вакцинації.

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Руслан Савчук також назвав показники вакцинації працівників у різних освітніх закладах області:

у закладах професійної або професійно-технічної освіти — 98% (найвищий показник);

загальної середньої освіти — 97%;

дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти — 96%;

у закладах вищої освіти — 92%.

Головний санітарний лікар області додав, що станом на 31 січня в Івано-Франківській області хворіють 1 086 учнів та 966 освітніх працівників. На самоізоляції перебувають 12 973 учні (556 класів) та 1 765 працівників. У 530 закладах освіти — навчання онлайн, з них у 387 — через COVID-19.

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Що відомо

Упродовж 31 січня на Прикарпатті медики зафіксували 907 нових випадків COVID-19. Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 381 прикарпатцю. Летальних випадків — 11.

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