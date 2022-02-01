На Рівненщині за минулу добу, 31 січня, лабораторно підтвердили 1441 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 1 лютого. Від ускладнень померли восьмеро хворих.

Протягом доби зробили 2527 ПЛР, 60 ІФА-досліджень та 2213 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 4 місяців до 95 років:

Рівненський район – 893 (м. Рівне – 280);

– 893 (м. Рівне – 280); Дубенський район – 200 (м. Дубно – 119);

– 200 (м. Дубно – 119); Сарненський район – 106 (м. Сарни – 12);

– 106 (м. Сарни – 12); Вараський район – 242 (м. Вараш – 115).

За добу одужали 399 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 128 285 людей (3 631 580 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 391 смерті від ускладнень хвороби (100 395 – в Україні). За минулу добу померли: 67-річна та 74-річний жителі м. Дубно, 66-річний житель с. Іваннє, 53-річний житель смт Смига, 61-річний житель м. Здолбунів, 71, 81, 90-річні жителі м. Рівне. У січні від ускладнень померли 119 людей.

Станом на 1 лютого, за офіційними даними, в області є 13 788 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 50%, днем раніше вона становила 49%.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828; 22 січня – 476; 23 січня – 394; 24 січня – 809; 25 січня – 1110; 26 січня – 1424; 27 січня – 1732; 28 січня – 1994; 29 січня – 1172; 30 січня – 823; 31 січня – 1441.

В Україні за добу підтвердили 30 768 нових випадків COVID-19, 192 людей померли.

За даними РНБО, станом на 31 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 398 758 людини, це 34,90% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 396 573 людина, це 34,79%. Бустерну дозу отримали 8 270 людей.

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