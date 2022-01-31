Дніпровські поліцейські встановили 12-річного хлопця, який 31 січня повідомив про замінування школи у Новокодацькому районі. Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області у Facebook.

О десятій годині ранку надійшло повідомлення про замінування школи.

З навчального закладу евакуювали майже 300 дітей та персонал, після чого працівники вибухотехнічної служби і кінологи обстежили будівлю школи та прилеглу територію.

Жодних вибухових або небезпечних пристроїв не виявили.

Поліція встановила, що про замінування повідомив учень сьомого класу іншої школи Новокодацького району. У присутності батьків 12-річний хлопець пояснив, що це був жарт. Про наслідки своїх дій дитина не здогадувалась.

За неправдиве повідомлення про мінування навчального закладу на батьків дитини склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП.

Батькам школяра загрожує штраф – від 850 до 1700 грн.

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