У Кривому Розі перевіряють повідомлення щодо мінування торговельних центрів та лікарень міста, які надійшли на адресу СБУ 30 та 31 січня. Інформацію про це Суспільному підвтердила речниця управління ДСНС у місті Світлана Чередниченко.

Зокрема, 30 січня на електронну адресу СБУ України надійшло повідомлення про замінування всіх торговельних центрів. Перевірили 7 об'єктів, вибухових пристроїв не виявили, повідомлення про замінування хибне.

31 січня на пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування більше ніж 10-ти лікарень, стоматологій, станції швидкої допомоги, центрально-міського виконкому,районної державної адміністрації та криворізького відділу СБУ.

Правоохоронці перевіряють інформацію.

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