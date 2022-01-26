Поліцейські Дніпра встановили підозрюваного у неправдивому мінуванні школи. Про це йдеться на сайті Нацполіції області.

Ним виявився 37-річний житель селища Широке, що на Дніпропетровщині.

За повідомленням, 25 січня близько о півночі, надійшло повідомлення про мінування Широківської школи, що на Дніпропетровщині.

Правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення про замінування залишив 37-річний житель селища Широке. Підозрюваного виявили за місцем мешкання та вилучили телефон, з якого надійшло повідомлення про вибухівку.

Чоловіку вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 259 КК України.

Санкція - позбавлення волі на строк до восьми років.

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