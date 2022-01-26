Поліцейські Дніпра встановили підозрюваного у неправдивому мінуванні школи. Про це йдеться на сайті Нацполіції області.
Ним виявився 37-річний житель селища Широке, що на Дніпропетровщині.
За повідомленням, 25 січня близько о півночі, надійшло повідомлення про мінування Широківської школи, що на Дніпропетровщині.
Правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення про замінування залишив 37-річний житель селища Широке. Підозрюваного виявили за місцем мешкання та вилучили телефон, з якого надійшло повідомлення про вибухівку.
Чоловіку вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 259Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності КК України.
Санкція - позбавлення волі на строк до восьми років.
Читайте також
- На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який переправляв за кордон товари військового призначення
- У Дніпрі затримали на хабарі начальника відділу Держпродспоживслужби
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро